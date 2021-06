Moutier Expo sous les tropiques

Moutier Expo revient. La manifestation avait été annulée l’an dernier pour cause de pandémie. Elle aura finalement lieu cette année du 10 au 14 novembre au Forum de l’Arc. Dans un communiqué publié lundi, les organisateurs ont annoncé que cette 44e édition aura pour thème « Moutier sous les tropiques » et que la commune de Veysonnaz et le Musée du Tour automatique seront respectivement invitée et hôte d’honneur. /comm-ami