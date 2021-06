Une initiative cantonale sur le congé parental portée à Berne

Une initiative cantonale qui n’obtient pas l’aval de la commission de l’éducation à Berne. Les députés socialistes au Parlement jurassien Loïc Dobler et Fabrice Macquat étaient à Berne la semaine dernière pour défendre l’initiative cantonale intitulée « Les cantons doivent avoir la possibilité de légiférer sur le droit et la durée d’un congé parental ou d’un congé paternité ». Le texte a été approuvé par le législatif cantonale en octobre 2019. Les cantons de Berne et de Neuchâtel avaient fait de même. L'initiative demande « que les bases juridiques concernées soient adaptées afin de laisser les cantons légiférer sur l'instauration d’un congé paternité ou d’un congé parental en en déterminant par exemple la durée et les modalités de financement. »

Dans un communiqué transmis lundi, les députés indiquent que l’initiative n’a pas obtenu l’aval de la commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des Etats. Le texte a été refusé par 6 voix contre 5 et une abstention. La Chambre des cantons en débattra lors de la session de septembre. Pour la minirité du Conseil des Etats, L'initiative sera soutenue par la Conseillère aux Etats Elisabeth Baume-Schneider. /comm-tna