Une nouvelle casquette pour Martial Courtet

Un mandat supplémentaire pour Martial Courtet. Le ministre de de la formation, de la culture et des sports a été élu au comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique jeudi passé lors de l’assemblée plénière de la CDIP. Martial Courtet siégera au nom de la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin. Le conseiller d’Etat d’Appenzell Rhodes-Extérieures Alfred Stricker a également été élu au comité jeudi. Les deux hommes remplacent ainsi les anciens membres du comité, le Glaronais Benjamin Mühlemann et la Neuchâteloise Monika Maire-Hefti qui avait terminé son mandat. Nommée jeudi soir également, la conseillère d’Etat vaudoise Cesla Amarelle assumera la vice-présidence de la CDIP dès le mois de juillet. /comm-tna