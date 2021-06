Le giratoire de la route de Bâle sera fermé durant l’été

Le carrefour de l’avenue de la Gare et de la route de Bâle va connaître cet été sa dernière mue avant sa mise en service définitive. Les travaux vont engendrer la fermeture du giratoire à la circulation entre le 5 juillet et le 15 août et impliquer des aménagements de parcours pour les usagers de la route. Dès le 23 août, la voie sud de la route de Bale utilisée jusqu’ici par le chantier du Théâtre du Jura sera aménagée et ouverte à la circulation générale. /comm-emu