Les comptes 2020 passent la rampe à Porrentruy

Des comptes qui donnent le sourire. Le législatif bruntrutain a accepté à une large majorité l'exercice financier 2020 jeudi soir. Les comptes bouclent sur un bénéfice de 190'000 francs alors que le budget 2020 prévoyait une perte de 1,5 millions de francs. Les recettes fiscales ont été plus importantes que prévu. La ville a enregistré environ trois millions supplémentaires. L’ensemble des groupes a salué la bonne maîtrise des charges par la municipalité et des résultats encourageants. Mais pour le PDC-JDC ainsi que pour le PLR il faudra tout de même rester prudent, car les effets de la pandémie se feront sentir dans les années à venir. Le groupe PCSI estime également qu’il faut rester prudent sans toutefois arrêter d’investir, notamment pour la rénovation du centre ancien. Yann Voillat a dit regretter apprendre le report du projet « Cœur de ville » à 2027. Du côté du groupe PS-Les Verts, on salue également le résultat des comptes, mais Mathilde Crevoisier-Crelier a dit regretter de voir « année après année un écart récurent entre les investissements projetés et ceux finalement réalisés. »







Un crédit important pour moderniser la STEP à Porrentruy

La station d’épuration à Porrentruy a besoin d’un coup de jeune. Le complexe date de la fin des années 1980 et nécessite désormais une remise aux normes de certaines de ses installations. Jeudi soir, le Conseil de ville a accepté un crédit de 3,2 millions de francs prévu pour la modernisation du système de traitement des boues. Toutes les communes du syndicat intercommunal pour une station d’épuration des eaux usées (SEPE) devront se prononcer sur ce crédit. Les conseils communaux sont compétents en la matière, mais à Porrentruy, c’est la population qui sera appelée à se prononcer. Elle le fera le 26 septembre. Le projet sera validé si la majorité des 9 communes du SEPE accepte le crédit.

La ville va se pencher sur une aide financière à destination des étudiants

Jeudi soir, le Conseil de ville a également accepté une motion transformée en postulat du groupe PS-Les Verts qui demande à la commune d’instaurer un soutien financier à destination des étudiants sous forme de bourse. La municipalité va se pencher sur la question via une analyse réalisée à l'interne. /tna