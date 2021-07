Un premier crédit pour le projet de déchèterie à Delémont

La première pierre « financière » du projet de déchèterie à Delémont est posée. Réunis en assemblée, les délégués du Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environ (SEOD) ont débloqué 200'000 francs pour élaborer le projet d'ouvrage, lancer la mise à l'enquête publique et réaliser les différents appels d'offre. À terme, ce « centre de collecte et de valorisation » sera installé aux Prés-Roses à Delémont, et desservira un bassin de population de 28'000 habitants, soit neuf communes. À cela s'ajoute un autre volet qui prévoit l'installation d'écopoints dans ces neuf mêmes communes, ainsi que six autres.