De l’or sous les cendres

La pluie et les orages de ces derniers temps ont retardé le chantier de la décharge de Boécourt, mais l’extension du site se poursuit tant bien que mal. Ce jeudi, les délégués du SEOD, le Syndicat de gestion des déchets de Delémont et environ, sont allés faire le point sur place. Plusieurs nouveaux équipements sont déjà en installés, comme une balance pour les camions et un nouveau bâtiment administratif. Mais c’est une montagne grise qui attire le regard. Il s’agit de mâchefer, un déchet qui est désormais traité sur les lieux, et qui n’est pas tout à fait sans valeur…

Suivez notre guide, Jean-Charles Alliman, le responsable d’exploitation de la décharge :