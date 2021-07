« Il faudra peut-être apporter une touche de modernité à la FSFM, sans oublier les traditions »

Pauline Queloz devient la nouvelle gérante de la Fédération suisse du franches-montagnes (FSFM). Elle succède ainsi à Marie Pfammater et prendra ses fonctions le 1er octobre.

Pauline Queloz est actuellement juriste et a aussi été députée au Parlement jurassien pendant quelques années. La trentenaire a grandi dans une famille d’éleveurs de chevaux franches-montagnes à St-Brais. Elle est prête à franchir un nouveau cap professionnel, et est persuadée qu’il était important que le Jura soit représenté au sein de la FSFM, pour défendre les intérêts du cheval franches-montagnes :