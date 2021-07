Deux semaines d’animations pour celles et ceux qui ne partent pas en vacances

Il y en aura pour tous les goûts à l’occasion de l’édition 2021 des Eléphantaisies. L’événement est destiné aux enfants et aux familles qui n’ont pas l’occasion de partir en vacances. Il se déroulera durant la première et la dernière semaine des vacances scolaires d’été, soit du 5 au 9 juillet et du 9 au 13 août, au parc du Righi et au parc urbain de Delémont. L’Espace-Jeunes prévoit notamment des animations aérées, des activités ludiques, créatrices, sportives et culturelles. Le programme complet peut être consulté sur le site de la ville de Delémont. /comm-alr