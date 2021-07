« La chute sans le parachute »

Un changement de vie brutal et forcé par la pandémie de coronavirus. Le Jurassien Jean-Baptiste Froidevaux a piloté les avions de ligne d'une grande compagnie aérienne pendant 12 ans à Dubaï. Il a perdu son travail en raison de la crise et alors que les avions ont été cloués au sol. Un atterrissage forcé, alors que cette crise n’est pas la première pour le Jurassien : « J’ai vécu trois crises, j’ai survécu à deux », précise le pilote, en référence au 11 septembre 2001 et à la crise des Subprimes de 2008.