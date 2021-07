Qualité des cours d’eau jurassiens entre bonne et insatisfaisante

Le rapport 2020 sur la surveillance des cours d'eau montre la bonne qualité du Doubs, de la Scheulte, de la Sorne et de la Birse, ainsi que la qualité insatisfaisante de l’Allaine. La thématique des micropolluants reste au centre des préoccupations.

Un suivi particulier de la Birse a été réalisé en amont et en aval du rejet de la station d'épuration du Syndicat des eaux de Delémont et environs, pour définir l’état du cours d’eau avant la mise en service de l’installation de traitement des micropolluants. « L’influence du rejet de la STEP a été clairement mise en évidence », a indiqué lundi le canton du Jura.

« Le traitement des micropolluants, qui sera mis en service courant 2022, permettra une amélioration de la qualité de la rivière. Les apports de micropolluants provenant des stations d’épuration situées en amont, notamment celle de Roches, limiteront cependant cette amélioration », a précisé le canton.

La qualité des eaux des rivières jurassiennes est davantage étudiée depuis 2018. En plus de l’analyse continue des principaux cours d’eau du canton, une étude plus détaillée est désormais réalisée sous forme de tournus annuel entre les principaux bassins versants. En 2020, l’effort a porté sur la surveillance des micropolluants dans les eaux souterraines.





Protéger les abords

La surveillance des eaux « vise à identifier les ressources les plus impactées, à déterminer les activités problématiques dans le territoire et à prendre les mesures nécessaires de réduction des nuisances », a ajouté le canton. Des mesures sont nécessaires et en cours auprès des collectivités, des particuliers ou des entreprises industrielles et agricoles.

En particulier, une mesure majeure et impérative, devant entrer en vigueur à court terme, est l’instauration d’un périmètre réservé aux eaux voué à mieux protéger les abords de chaque cours d’eau, peut-on lire dans le communiqué. /ATS-gtr