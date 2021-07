Le MUZOO pour faire rayonner le Bois du P'tit

Le grand chantier dans l'Ancien stand

À l’intérieur du bâtiment de l’Ancien stand, le chantier est colossal. Le gros œuvre est sur le point de se terminer. La future aile administrative, située à l’est, est la partie du chantier la plus avancée. Les plus gros changements apparaissent au niveau du bâtiment sur la façade qui fait face à l’enclos des chèvres et à l’ancienne entrée du vivarium. C’est là que se situera l’entrée principale du nouveau musée. Une grande terrasse pour la future cafétéria a été aménagée. Côté ouest, surplombant l’entrée du zoo et le parvis d’entrée, une grande fenêtre a percée dans la façade pour faire le lien entre les deux institutions regroupées.

Dans sa version définitive, le nouveau musée abritera une salle d’exposition temporaire, une salle polyvalente et un espace pédagogique au rez-de-chaussée, ainsi que la salle pour l’exposition permanente, une boutique et la cafétéria au premier étage. Pour rappel, si le musée et le vivarium seront à l'avenir payants, le zoo du Bois du Petit-Château restera gratuit. /lre