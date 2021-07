Les citoyens de Fontenais sont plutôt favorables à une fusion

Certaines craintes

Grâce à ce sondage, certaines craintes des citoyens ont pu être mises en lumière. La même série de recommandations est apparue à plusieurs reprises. Il s’agit du maintien de l’école et des infrastructures locales, le maintien des identités locales, une administration plus efficiente et des économies de fonctionnement. La perte d’identité et l’absence de proximité des autorités sont également souvent évoquées.

Cependant, pour Yves Petignat, c’est également précieux de voir que « les gens ont bien conscience que l’organisation communale doit évoluer ». Il précise que beaucoup de décisions qui étaient « prises dans le village à l’époque sont désormais des décisions régionales ». Il pense par exemple à l’aménagement du territoire. Pour lui, les petites communes comme Fontenais n’ont plus les moyens de faire cela.

Tous ces témoignages reçus vont permettre aux autorités d’intégrer ces craintes aux réflexions. Un premier groupe de travail a été mis sur pied pour aborder des questions un peu plus concrètes notamment sur les aspects organisationnels. Yves Petignat estime qu’il faudra environ deux ans pour aboutir à une convention de fusion. Il faudra encore compter deux années supplémentaires en cas d’acceptation de la part des citoyens. /lge