Election sans histoire pour Albert Rösti à la tête de la FSFM mais une éviction du comité

La FSFM passe en mains bernoises. La Fédération suisse du cheval franches-montagnes sera bel et bien présidée par Albert Rösti. Le conseiller national UDC bernois a été élu mardi après-midi par acclamation lors de l’assemblée des délégués qui s’est tenue à la Halle-Cantine du Marché-Concours, à Saignelégier. L’ancien président de l’UDC Suisse était le seul candidat en lice et personne ne s’est présenté contre lui à la dernière minute. Le profil d’Albert Rösti, en tant qu’UDC bernois, pourrait faire grincer quelques dents dans le canton du Jura mais l’homme s’est présenté en rassembleur. Albert Rösti a ainsi préféré être élu sans être combattu et nous livre sa réaction ainsi que sa vision de sa fonction et ses priorités :