Des Jurassiens lancent une chaîne d’hôtels

Une société hôtelière familiale jurassienne veut créer sa propre chaîne d’hôtels. Le concept « Hôtâ Hôtel » (hôtâ signifie "le foyer" en patois jurassien) est né de l’imagination de Luc Chételat et de son fils Robin. Déjà actifs notamment à Delémont et Bienne via les hôtels Ibis en main du groupe Accor, ils souhaitent se diversifier et créer leur propre marque. Le premier établissement devrait voir le jour à St-Imier en 2022. Il a été présenté mercredi. D’un budget de plus de 7 millions de francs, il disposera de 47 chambres de 4 standings différents. Le concept « Hôtâ Hôtel » vise à implanter des hôtels dans de petites villes. Ces dernières ont un réel potentiel mais les offres manquent. Présentation avec Robin Chételat, le promoteur du projet :