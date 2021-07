Alle sous l'eau

Les inondations frappent une nouvelle fois le village d’Alle. Les trombes d’eau ont rendu impraticable une partie de la route cantonale. La police informe ce jeudi soir que le tronçon entre l’Hôtel du Parc et le rond-point en direction de Vendlincourt est fermé à la circulation. Cela va durer plusieurs heures. De nombreuses habitations font face à des inondations. Les Ponts et Chaussées, ainsi que le Centre de renfort d’incendie et de secours de Porrentruy sont sur place pour faire face aux intempéries. /mle-msc