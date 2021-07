Des candidats pour le Conseil d’administration du CL

Le ciel semble se dégager au-dessus du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes à Saignelégier. L’institution avait été secouée le mois dernier à la suite du licenciement puis de la réintégration, quelques jours plus tard, du directeur Fabio Monti. L’affaire avait également provoqué la démission de plusieurs membres du Conseil d’administration qui ne compte plus que quatre personnes actuellement. Une assemblée générale extraordinaire des actionnaires est prévue le 29 juillet. L’ordre du jour a été publié ce jeudi dans le Journal officiel. L’élection des membres du Conseil d’administration constituera le point principal.

Deux membres actuels, Pauline Queloz et le vice-président Sébastien Lovis, repartent pour un tour. Les deux autres ont choisi de ne pas se représenter. Dix nouveaux candidats sont en lice pour compléter le Conseil d’administration qui réunirait donc douze membres, au total. Le CA comprendrait ainsi huit personnes proposées par les communes ainsi que des représentants des milieux sportifs, notamment. Sébastien Lovis se dit satisfait, à la fois que les communes aient pris leurs responsabilités ainsi que du profil des candidats. Il s’agissait d’une « condition sine qua non », selon lui. L’ensemble des membres du CA – y compris Pauline Queloz et Sébastien Lovis – seraient élus ou réélus pour une nouvelle période, histoire de symboliser un nouveau départ. /fco