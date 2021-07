Un nouvel acteur culturel à Delémont

Graphistes, illustratrices et peintres se côtoient désormais dans un atelier delémontain. Atelier 20 a ouvert ses portes début juillet dans la capitale jurassienne. Huit artistes, professionnelles et amateures, se sont associées et partagent un appartement transformé en atelier. Leur objectif : bénéficier d’un lieu de création et s’inscrire dans le calendrier culturel delémontain. « Ça pourra apporter quelque chose à la ville au niveau culturel », se réjouit Zoé Scrima, designer en communication visuelle et fondatrice d’Atelier 20. « Des cours du soir ou de petits évènements avec une dimension moins formelle » pourraient s’y tenir, ajoute la Delémontaine de 29 ans. /mmi