Une voiture termine sur le toit dans les Franches-Montagnes

Un accident de la route a eu lieu ce jeudi matin dans les Franches-Montagnes. Peu avant 6h, un automobiliste qui circulait des Reusilles en direction des Genevez s’est déporté sur la voie opposée et a percuté un véhicule qui roulait correctement en sens inverse. Ce dernier, pour éviter le choc, s’est déporté sur l’extérieur de la route, a mordu la bande herbeuse et s’est retourné sur son toit. Les raisons de l’accident devront être déterminées par l’enquête, indique jeudi la police jurassienne. Les deux conducteurs ont souffert de légères blessures et ont été conduits à l’hôpital de Delémont. Le SIS La Courtine s’est rendu sur place pour contenir les fuites d’hydrocarbures. Le trafic a été perturbé pendant trois heures. /comm-nmy