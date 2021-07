La pêche a la cote auprès des jeunes

Carpes, truites et autres poissons n’ont qu’à bien se tenir. La Fédération Cantonale des Pêcheurs Jurassiens (FCPJ) a mis sur pied cette semaine (5-9 juillet) une école de la pêche. 16 jeunes âgés de 10 à 15 ans ont ainsi pu suivre, gratuitement, une formation théorique et pratique des rudiments de la pêche. Trois jours étaient consacrés aux rivières, deux aux étangs. L’objectif de cette formation est de rendre ces jeunes autonomes et capables de faire les premiers gestes de pêche, relève Christian Theuvenat, responsable de l’école de pêche et de la formation des pêcheurs pour le canton du Jura. Libre aux jeunes ensuite de suivre les cours obligatoires SaNa sur une matinée pour obtenir le permis de pêche annuel.