Panne des numéros d’urgence dans le Jura

Depuis jeudi soir vers 23h30 environ, une panne nationale générale des numéros d’urgence (112, 117, 118, 144) a été constatée. Dans le Jura, il est possible de joindre la police, les pompiers et les services sanitaires par le biais du 032/422.87.64, de préférence par le biais d'un téléphone portable. La police cantonale prie la population de n’utiliser ce numéro que pour les cas urgents. La durée de la perturbation n’est pas connue.





Panne nationale



Les numéros d'urgence étaient affectés par des pannes dans toute la Suisse dans la nuit de jeudi à vendredi. Dans certains cantons tous les numéros sont inatteignables alors que dans d'autres seulement certains. En Suisse romande, les numéros 112, 117, 118 et 144 sont inatteignables dans les cantons de Fribourg, Vaud, Jura et Genève, selon les polices cantonales. Dans le canton de Neuchâtel, les numéros d'urgence ne sont plus atteignables depuis les téléphones portables tandis qu'en Valais, c'est la centrale d'urgence de la police cantonale qui est touchée par les perturbations, selon Alert Swiss. /comm-mmi