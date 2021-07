Les antiséparatistes déçus, mais tournés vers l'avenir

Des discours entre amertume et enthousiasme. C'est ainsi que l'on pourrait décrire la partie officielle de la Fête de Mont-Girod, dimanche après-midi dans les pâturages situés non loin de Champoz. La traditionnelle manifestation antiséparatistes, qui a eu lieu sur trois jours, a été l'occasion de revenir sur le vote du 28 mars à Moutier, un scrutin lors duquel une majorité de Prévôtois a décidé de rejoindre le canton du Jura. Ce choix, les nombreux orateurs l'ont regretté amèrement. Les anciens élus prévôtois Patrick Tobler et Patrick Roethlisberger ont d'ailleurs continué de le remettre en question, dénonçant un « vol commis par des habitants venus du Nord » et donc des « mouvements de population anormaux ». Le nouveau président de l'UDC bernoise Manfred Bühler a lui parlé d'une « erreur historique », tout en affirmant qu'à ses yeux, « le départ de Moutier n’est pas encore acquis ».





« Le Jura bernois a toutes les cartes en main »

Cette peine ressentie après la défaite du 28 mars a toutefois été contrebalancée par des messages résolument optimistes. Pour le représentant de l'UDF Marc Früh, la Question jurassienne a trop longtemps pesé sur le développement du Jura bernois. Il a appelé tous les habitants à se concentrer désormais sur la promotion de la région. Une confiance en l'avenir qu'ont également mis en avant Manfred Bühler et le conseiller d'Etat Pierre Alain Schnegg. « Le Jura bernois a toutes les cartes en main pour rayonner et pour jouer un rôle de moteur dans notre beau canton », a insisté ce dernier, tout en assurant que les autorités bernoises étaient prêtes à aller de l'avant rapidement pour « faire entrer la Question jurassienne dans les livres d’histoire ». La députée UDC Anne-Caroline Graber a également exprimé son souhait d'avancer malgré le cas Moutier. Un départ qui peut être selon elle l'occasion d'une remise en question :