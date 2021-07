Succès pour « Les Jardins merveilleux »

« Les Jardins merveilleux » , parcours principalement en plein air organisé par Delémont'BD dans la vieille ville de la capitale jurassienne, s'est achevé dimanche. Ayant attiré plus de 10'000 curieux, ce parcours composé de 25 expositions était la troisième et dernière phase du festival de bande dessinée. Les visiteurs sont venus de Suisse romande, de Suisse alémanique et de France voisine, a indiqué Delémont'BD dimanche dans un communiqué. Ils étaient autant des festivaliers fidèles que des touristes, en passant par 82 classes en course d'école.





Une expérience qui sera renouvellée



Le projet a mis en valeur un choix d'oeuvres et de créations d'Alfred, l'invité d'honneur de cette 7e édition de Delémont'BD, ainsi que des travaux d'autres dessinateurs. Les organisateurs du festival disent déjà qu'ils renouvelleront cette expérience l'année prochaine du 10 juin au 10 juillet.



Delémont'BD s'est réinventé cette année pour pouvoir avoir lieu indépendamment de l'état de la situation sanitaire liée au coronavirus. Le projet « Hors les murs », sur le thème du baiser, a investi les rues de Neuchâtel, Bienne, La Chaux-de Fonds, Fribourg, Genève, Lausanne et Bâle du 7 au 14 juin. La fête de la BD a elle eu lieu du 18 au 20 juin à Delémont. /ats