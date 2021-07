Une ferme pour faire vivre Belprahon

C’est une bâtisse élégante qui date du milieu du 19e siècle. La ferme Joray est idéalement située au cœur du village de Belprahon. Le problème, c’est qu’elle est abandonnée depuis plusieurs années. La commune a racheté le bâtiment, à la base pour un projet immobilier, mais rien de concret pour le moment. Les nouvelles autorités ont décidé d’agir en attendant et de mettre les lieux à disposition de la population pour des projets divers. Une séance a été organisée récemment, et sa fréquentation - plus de 60 personnes - a ravi le Conseil communal. Un petit collectif est en train de voir le jour, explique la membre de l'exécutif Aude Sauvain, avec déjà une vingtaine d'habitants très enthousiastes :