« Les terrains sont gorgés d’eau »

Après Cressier et le Jura bernois il y a presque trois semaines, c’est au tour d’une partie du Jura d’être confronté aux intempéries. Les fortes précipitations de samedi soir ont provoqué inondations et coupures de routes. Les villages de Courfaivre et de Bassecourt ont été particulièrement touchés. Develier également. Cette habitante nous explique que tout est allé très vite. Marie-Thé Sangsue Fleury :