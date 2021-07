Intempéries : « On peut s’attendre à des situations assez préoccupantes »

Le canton du Jura pourrait à nouveau vivre un épisode agité ces prochaines heures sur le front de la météo. Des précipitations abondantes – peut-être accentuées par des activités orageuses – sont annoncées dans la région ce lundi soir et dans la nuit. Les spécialistes du ciel ont émis une alerte de degré 3 pour l’ensemble du canton, alors que les sols sont déjà détrempés. Entre 50 et 80mm de pluie pourraient tomber. La vigilance est donc de mise, puisque de nouvelles inondations sont possibles. Autorités communales, forces de l’ordre, pompiers et ambulanciers sont d’ores et déjà en état d’alerte en prévision des intempéries.