Un covid long qui dure

Difficile dans ces conditions de mener une vie normale. Enseignante spécialisée de métier, Stéphanie Henggi ne travaille plus depuis plus de 6 mois, et lutte pour entretenir une vie de famille : « Mon fils a 6 ans, et le plus dur…c’est de ne pas pouvoir lui offrir toutes les activités qu’on pourrait faire maintenant », nous a-t-elle confié.

La Tramelotte nous a dit ne plus se fixer d’objectifs : « j’ai compris que c’est un marathon, que ce sera long (…) mais sur le long terme, c’est important de rester positive ». /vja