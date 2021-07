Un accident de la circulation – heureusement sans blessé – est survenu lundi soir entre Saulcy et Glovelier. Peu avant 18h, un automobiliste a dévié de sa trajectoire pour une raison indéterminée. Il a traversé la route de gauche à droite et a terminé sa course en contrebas d’un talus, contre des arbres. /comm-rch