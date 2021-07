Alle trinque à nouveau

Déjà victime des inondations jeudi dernier, le village d’Alle a une nouvelle fois bu la tasse ce lundi et dans la nuit de mardi, suite aux averses abondantes survenues en soirée. D’autres communes voisines – Cornol et La Baroche notamment – ont également été touchées. A St-Ursanne, des arbres sont tombés sur la chaussée.

A Alle, quelques secteurs routiers ont été coupés, car gorgés d’eau. Des caves et des garages ont aussi été inondés dans certains quartiers, où rues et champs avoisinants ont été transformés en rivière. Par ailleurs, il a été demandé aux autorités de la commune ajoulote de faire évacuer le centre du village devant la montée abrupte du niveau de l’Allaine et de la Cornoline, qui menacent de sortir de leur lit. Le maire Stéphane Babey :