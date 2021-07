Niveau d’eau critique à Bonfol

Des rues entières totalement submergées. Le niveau d’eau atteint parfois les portes de certaines maisons en Ajoie. De mémoire d’habitants de Bonfol, c’est « du jamais vu, plus élevé que les fois précédentes ». C’est au cœur du village que se situait ce mardi matin le point le plus critique sur la Vendline. Dans les maisons qui bordent la rivière, les caves sont déjà copieusement inondées depuis plusieurs heures. Anne-Marie est en train d’essayer d’évacuer l’eau de la sienne à l’aide de pompes, tout en gardant le sourire. « Tout va bien, mais on a les pieds dans l’eau ! On a déjà installé deux nouvelles pompes pour que notre chaudière continue de fonctionner normalement. Ça ne suffit pas, alors on va en chercher une troisième chez les pompiers », confie Anne-Marie, les pieds dans 40cm d’eau.