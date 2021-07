« On a rarement eu une montée aussi rapide de l’Allaine »

Le nouvel épisode d’inondations intervenues depuis lundi soir dans le canton du Jura a surpris par sa soudaineté et sa rapidité. Le phénomène a frappé surtout l’Ajoie et principalement la région d’Alle, de Cornol ou encore de Bonfol. Il est dû aux fortes précipitations qui sont tombées sur la région en soirée et dans la nuit. Les pompiers étaient toujours à pied d’œuvre mardi, en milieu de journée, pour évacuer l’eau, notamment à Bonfol. La décrue semble désormais s’amorcer en amont d’Alle sur la Vendline et la Cornoline mais l’Allaine pourrait déborder par endroits, éventuellement entre Porrentruy et Boncourt. D’autres cours d’eau comme le Doubs, La Scheulte ou encore la Sorne restent sous surveillance.

Le chef de la protection de la population pour le canton du Jura était l’invité du journal de 12h15 de RFJ pour faire le point de la situation. Damien Scheder a, tout d’abord, raconté ce qu’il s’était passé dans la nuit de lundi à mardi :