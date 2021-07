Situation maîtrisée autour de la Vendline

Les secours des secteurs de la Vendline, notamment Alle et Bonfol, et de Basse-Allaine à Buix étaient toujours en alerte pour veiller sur le niveau des cours d’eau mardi soir. Mais la tendance était à l’accalmie après des heures agitées face aux intempéries et la montée soudaine des eaux. Les communes de Alle (lundi soir) puis Bonfol (mardi matin) ont été particulièrement touchées avant une baisse progressive du niveau d’eau grâce à l’arrêt de la pluie ce mardi midi.





« Cela aurait pu être bien pire »



« On maîtrise la situation après avoir été surtout touchés sur Alle, Bonfol, Lugnez et Beurnevésin. On a eu une trentaine de caves inondées sur tout le secteur, cela aurait pu être bien pire puisqu’on aurait pu avoir tout le centre du village d’Alle inondé, d'où la procédure d'évacuation. Plusieurs endiguements ont été faits à des endroits stratégiques. On attend désormais que la Vendline descende sur Bonfol pour pouvoir commencer des travaux de pompage », commente le commandant du SIS La Vendline Gaëtan Schnepp.





De nouvelles pluies attendues mercredi soir



La soirée et la nuit s’annoncent a priori calme, mais de nouvelles précipitations sont attendues mercredi soir. Grâce aux endiguements réalisés, les pompiers espèrent pouvoir contenir ces nouvelles pluies. « On n’est pas à l’abri d’une surprise car les sols sont vraiment gorgés d’eau et les rivières sont hautes », prévient Gaëtan Schnepp qui restera, comme ses équipes, très vigilant ces prochains jours. /jpi