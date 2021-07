L'A16 a été fermée entre Glovelier et Bassecourt

Un accident de la circulation a entravé le trafic sur l’A16. L’autoroute a été fermée au trafic ce mercredi durant près de 2h entre Glovelier et Bassecourt, sur la voie direction Delémont. Suite à une perte de matériel, une collision s’est produite vers 7h15 entre une voiture et un camion. L’automobile a terminé sa course contre la glissière centrale de sécurité. L’accident n’a pas fait de blessé, selon un communiqué de la police jurassienne. Trois véhicules d’intervention ont été dépêchés sur place pour nettoyer la chaussée. /comm-msc