Intempéries : nouveaux débordements probables dans le Jura

Le canton du Jura n’en a peut-être pas fini avec les inondations ou autres débordements. La police cantonale émet ce mercredi un nouvel avis « météo ». D’abondantes précipitations sont attendues sur l’ensemble du territoire jurassien, notamment dès 22h et jusqu’à jeudi 10h. Entre 40 et 60mm de pluie pourraient tomber. Les averses pourraient être accentuées – par endroits – par une possible activité orageuse. La police indique que de nouveaux débordements sont à prévoir au regard de l’état des terrains déjà gorgés d’eau et du niveau élevé des rivières.

Il est recommandé de limiter les déplacements, de ne pas approcher des cours d’eau, de renoncer à filmer ou photographier les événements et de se conformer strictement aux ordres des autorités. /comm-rch