Moins de marchandise locale sur les étals

Les maraîchers de la région scrutent le ciel. Les conditions météorologiques pluvieuses et fraîches de ces dernières semaines ne sont pas favorables aux récoltes. Semis retardés et salades détruites par la grêle : la marchandise locale est moins nombreuse sur les étals des marchés jurassiens. « Manque de soleil et humidité retardent le tout. La grêle a cassé pas mal de choses. C’est mouillé, on ne peut pas faire les semis dans les temps voulus », explique Frédéric Amstutz, maraîcher de Develier.