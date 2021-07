Pas de prise de bec pour la future zone piétonne de la rue du Coq

La Ville de La Chaux-de-Fonds poursuit la mue de ses aménagements urbains. Dans son viseur : la zone qui entoure le centre de culture ABC. Deux mises à l’enquête publique en cours jusqu’au 2 août concernent la mise en zone piétonne de la rue du Coq entre les rues du Stand et du 1er Mars d’une part, et la mise en zone de rencontre de la rue du 1er Mars et de l’autre portion de la rue du Coq réservée aux riverains uniquement et limitée à 20 km/h.