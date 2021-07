Des comptes largement bénéficiaires acceptés à Bonfol

Large bénéfice à Bonfol. Les comptes 2020 de la commune ajoulote ont été acceptés à l’unanimité mercredi soir lors de l’assemblée communale qui a réuni 17 citoyens. Les comptent affichent un bénéfice de plus de 197'600 francs. Trois crédits ont aussi passé la rampe : 32'000 francs seront alloués à un projet de lutte contre les crues (plan spécial La Vendline et ses affluents), 68'000 francs permettront la réfection d’un tronçon de la chaussée de la rue Raye-Chênes et un crédit de 45'000 francs servira au remplacement du système de pilotage du chauffage à distance. Les autorités communales ont profité de l’assemblée pour remercier les pompiers et personnes impliqués dans la lutte contre les récentes inondations. /comm-mmi