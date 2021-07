Le Jura pourrait essuyer une nouvelle vague orageuse

« La vigilance reste de mise jusqu’à demain midi ». Les mots de Damien Scheder, chef du service jurassien de la protection de la population, tend à montrer que l’épisode pluvieux qui déjà engendré des inondations cette semaine n’est pas encore derrière nous. MeteoSuisse a d’ailleurs émis à la mi-journée une nouvelle alerte de degré 3 pour des pluies abondantes, entre 40 et 70 millimètres, qui pourraient toucher la région ce jeudi après-midi et occasionner des débordements de rivières. « Ce sont des épisodes orageux que l’on ne sait ni localiser ni en mesurer l’intensité », concède Damien Scheder, invité du journal de 12h15 au lendemain d’une nuit finalement plus calme que prévue.