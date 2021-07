Le MAJ ne compte pas se reposer

Deux anniversaires à célébrer

La 74e Fête du peuple jurassien sera l’occasion de souffler des bougies. D’une part, la manifestation permettra de célébrer le centenaire de la naissance de Roland Béguelin. D’autre part, les invités fêteront le 70e anniversaire de l’homologation du drapeau jurassien. Et puis, selon Pierre-André Comte, cette 74e cuvée honorera les militants qui ont été actifs dans le vote de Moutier.





La fête dans les rues de Delémont

L’événement se déroulera dans la capitale jurassienne et fera aussi une grande place au divertissement. Du moins, c’est ainsi que c’est prévu pour le moment et les organisateurs statueront au début du mois d’août pour un maintien ou non de l’intégralité du volet festif en fonction des conditions sanitaires. Plusieurs concerts devraient être organisés, alors que des artistes de rue se produiront comme d’habitude dans la vieille ville de Delémont. /mle