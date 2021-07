Agence Raiffeisen fermée à Alle

L’agence de la Raiffeisen à Alle est fermée jusqu’à nouvel avis, communique la banque ce vendredi. La faute à la montée des eaux dans le village ces derniers jours qui a provoqué des dégâts dans le bâtiment, notamment au niveau du sol et des guichets. Les installations doivent ainsi être remises en état.

Durant cette période, les clients peuvent accéder aux prestations de la banque à Porrentruy, Boncourt et Courgenay. Les retraits et versements pourront à nouveau se faire via le distributeur automatique de Alle dès ce week-end. /comm-gtr