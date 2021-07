Le lac de Bienne a atteint le niveau record de 2007

Le lac de Bienne a atteint vendredi après-midi le niveau record enregistré en 2007 avec 430,88 mètres. Il se situe ainsi à 53 centimètres au-dessus du niveau de crue. Il ne devrait toutefois pas atteindre le seuil de 431 mètres redouté par les autorités.

A 16h20, le niveau du lac a atteint les 430,88 mètres, selon le site Internet des dangers naturel du canton de Berne. Il s'était stabilisé en matinée, avant de repartir en légère hausse ce vendredi après-midi. Une nouvelle stabilisation est attendue ce week-end.

La situation reste malgré tout critique avec des inondations dans la plupart des communes autour du lac (notamment à Nidau qui a été très touchée). Les trains régionaux ne s'arrêtent plus dans le village de Douanne, sur la rive nord, en raison de l'inondation du passage sous voie.

Les pompiers s'emploient à sécuriser les installations techniques comme les transformateurs électriques. Ils rappellent qu'en raison du niveau élevé des nappes phréatiques, il est inutile d'évacuer pour le moment l'eau des caves avec une pompe. Et puis, les autorités demandent également aux promeneurs et aux usagers de la route de respecter les fermetures de routes et de chemins. /ATS-gtr