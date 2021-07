Deux blessés dans un accident aux Reussilles

Un accident qui s’est produit ce samedi, peu avant 12h15, a fait deux blessés aux Reussilles. Les faits ont eu lieu au lieu-dit Le Bousset. Deux voitures qui circulaient dans la direction opposée se sont percutées de manière fronto-latérale. Les deux personnes à bord du véhicule qui roulait en direction des Genevez ont été blessées et emmenées en ambulance à l’hôpital. Le conducteur de la voiture qui roulait dans l’autre sens a également été transporté à l’hôpital pour un contrôle. Les deux véhicules sont en dégât total. Les pompiers de Tramelan sont intervenus pour lutter contre les fuites d’hydrocarbures et la route a été fermée durant plusieurs heures. La police cantonale bernoise a ouvert une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. /comm-fco