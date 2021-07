Une tanière pour musiciens en quête d’inspiration

Comme dans toute bâtisse de la ruelle du Canal, on y trouve une cuisine, une salle à manger et des chambres... En plus, dans cette tanière, au numéro 1, les propriétaires partageront bientôt les lieux avec des inconnus, musiciens professionnels ou amateurs. « Ils seront ici comme chez eux. Le but est de les recevoir comme on recevrait des amis », explique Fox Kijango, le musicien et producteur à l’origine de ce projet avec l’association GasteroProd. Actif depuis longtemps dans le domaine, l’artiste a un carnet d’adresses qui permettra d’attirer les créateurs, chevronnés ou amateurs, à Boncourt. Certains se sont déjà manifestés, précise Fox Kijango.