Bilan positif pour « Prenons l’air »

Des animations qui donnent un coup de fouet. La Fondation O2 tire un bilan positif de sa campagne « Prenons l’air ». D’après un communiqué envoyé ce lundi, celle-ci s’est terminée après 14 semaines. En partenariat avec le Service de la santé publique du Canton du Jura et du Réseau de Soins Neuchâtelois, la fondation a souhaité faire bouger la population durant la période compliquée en lien avec le coronavirus. Plus de 300 personnes ont pris part à cette campagne qui a, par ailleurs, offert une certaine visibilité à la Fondation O2 et aux outils qu’elle met en place. /comm-mle