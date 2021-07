De l'huile dans les rouages du cirque

C’est une tradition depuis des années. Le cirque Chnopf est de retour dans la région. Il a installé ses roulottes à St-Ursanne pour des représentations le mercredi 21 juillet, puis du vendredi 23 au dimanche 25. Il prendra ensuite la direction de Lajoux du 28 juillet au 1 er août. Le tout nouveau spectacle de la troupe s’intitule Level 2748, il met en scène quatre artistes professionnels et sept jeunes âgés de 14 à 21 ans. Dans l’équipe, une jeune de la région, mais qui œuvre en coulisses : Renja Flory vient de Mt-Soleil et vit sa deuxième saison avec le cirque Chnopf en tant que responsable du parc des machines et nous explique comment elle a atterri dans ce monde particulier :