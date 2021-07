Arrestations en lien avec des contrefaçons à Porrentruy

Coup de filet pour l’Administration fédérale des douanes (AFD). Un automobiliste roumain de 18 ans et ses deux passagers ont été appréhendés lundi dernier à Porrentruy. Ces derniers transitaient en voiture par la Suisse depuis la France et voyageaient en direction de la Pologne. Lors d’un contrôle de l’AFD, plusieurs milliers d’euros « de provenance douteuse » et 288 flacons de parfums de marque contrefaits ont notamment été découverts dans le coffre du véhicule.

La marchandise non déclarée a été confisquée par l’Administration fédérale des douanes et les trois personnes appréhendées ont été remises à la police cantonale pour investigations. /comm-gtr