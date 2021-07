Le barrage de Port au centre de la régulation des eaux du Jura

Réguler les eaux pour réduire l’impact des crues des lacs du pied du Jura. C’est l’objectif des six cantons concernés, Berne, Fribourg, Neuchâtel, Vaud, Soleure et Argovie ainsi que de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Pour ce faire, tout un mécanisme est en place afin d'éviter de trop lourdes conséquences liées à des évènements comme la semaine dernière. L’une des pièces maitresses de ce système est le barrage de Port. Puisqu’il agit sur le niveau des lacs et sur le débit de l’Aar. Les cinq vannes présentes sur le barrage permettent d’abaisser le niveau du lac. L’idée est qu’il puisse absorber un volume d’eau plus important, ce qui va avoir une influence directe sur les lacs de Neuchâtel et de Morat puisqu’ils sont reliés par les canaux de la Thielle et de la Broye. En contrôlant les masses d'eau à la sortie du lac de Bienne, le barrage de Port permet aussi de réduire les risques de crues de l'Aar en aval. Si le lac de Bienne est une pièce centrale de cet engrenage, c’est notamment car il recueille les eaux d’un quart de toute la surface de la Suisse.