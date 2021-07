Le trafic ferroviaire perturbé entre Delémont et Bâle

Il faut prendre son mal en patience sur la ligne ferroviaire entre Delémont et Bâle. Les CFF annoncent ce jeudi soir des restrictions du trafic. Selon l’ex-régie fédérale, un train bloque le tronçon entre Aesch et Grellingen. Des retards et des suppressions de trains sont à prévoir, notamment sur la ligne S3. La durée de la perturbation est indéterminée. /alr