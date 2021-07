Accident de canoë sur le Doubs

Un canoë pneumatique a chaviré ce vendredi, au passage des rapides des Lods, entre Soubey et Tariche. A son bord, deux personnes, qui sont tombées à l’eau et ont été emportées par le courant. L’une d’entre elles a pu regagner la rive et se réfugier au bord d’une paroi rocheuse. De là, elle a alerté les secours, d’après un communiqué de la police cantonale jurassienne.

Un des invidus a été sauvé à la hauteur de la ferme de la Réchesse. L'autre a été hélitreuillé ; il était réfugié sur la rive gauche du Doubs, non loin de l’endroit où le canoë a chaviré. Personne n’a été blessé. Le canoë sera récupéré lorsque les conditions de navigation le permettront. L’intervention a duré deux heures. /comm-cto