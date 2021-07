Des histoires célestes à la belle étoile

Une soirée à écouter des histoires à la belle étoile. C’est ce que proposent ce vendredi trois membres de l’association des conteuses et conteurs du Jura. Les personnes intéressées ont rendez-vous à 22h à l’entrée du Swing Golf, à La Caquerelle. Geneviève Boillat, Véronique Deshayes et Nathalie Duplain leur réciteront notamment des contes autour de la Grande Ours et d’autres histoires concernant les astres et les constellations. L’événement se déroulera en plein air dans un champ. Le public est donc invité à se vêtir chaudement et à emmener une couverture ou une natte. L’entrée est libre avec un chapeau à la sortie. /alr